Кличко сравнил Зеленского с пассажиром, случайно оказавшимся в кабине пилота

Мэр Киева Виталий Кличко назвал кандидата в президенты от партии "Слуга народа" и шоумена Владимира Зеленского пассажиром самолета, который случайно очутился в кабине пилота. Об этом он сказал во время Украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.НЕТ".

Кличко отметил, что ему непонятно, когда кандидат в президенты пишет свою политическую программу методом всенародного участия.

"Я хотел бы прокомментировать кандидатов в президенты без политического опыта. Довольно креативно сказать: давайте писать программу вместе с народом. Но это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит у пассажиров совета, как взлетать. Я не хотел бы очутиться в таком самолете", – сказал мэр Киева.

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По мнению Кличко, это очень опасная ситуация для страны.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, согласно соцопросам, комик Владимир Зеленский является лидером президентской гонки. За него собираются проголосовать 26,9% украинцев, уже определившихся, за кого отдать свой голос.

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Кроме того, согласно опросам, во втором туре Зеленский с большим отрывом может победить других лидеров гонки – Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.