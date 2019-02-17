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17.02.19 18:52

Враг шесть раз нарушил режим тишины, ранен украинский боец, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных.

минобороны,учения

С полуночи до шести часов вечера 17 февраля противник обстрелял позиции наших войск шесть раз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС. При этом зарегистрировано пять случаев применения вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Лебединского (из минометов калибра 120 и 82 мм), Песков (из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1), Водяного (один раз - из минометов калибра 82 мм, второй - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия) и Павлополя (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вблизи Екатериновки.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, потери противника уточняются.

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Враг шесть раз нарушил режим тишины, ранен украинский боец, - пресс-центр ООС 01

Напомним, враг за минувшие сутки 6 раз нарушал перемирие: погиб украинский воин, уничтожено 5 оккупантов.

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