Климкин подвел итог Мюнхенской конференции: "Диванная позиция очень раздражает"

Об этом глава МИД Павел Климкин написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности. Очевидно, так кому удобнее. И это, конечно, очень раздражает", – поделился министр.

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"Но хорошая новость заключается в том, что все больше становится тех, кто осознает, что дальше так продолжаться не может – с Россией нужно что-то делать. А с комфортной наблюдательного позиции, это точно не сделаешь.", – продолжает Климкин.

По словам главы МИД, окончательного ответа, что и как нужно делать, пока нет. Мир становится все более опасным, но понимание относительно источника этой опасности есть почти у всех.

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"А пока безопасности в этом мире становится все меньше, а посвященных ей форумов все больше. С такими темпами будущий глобальный мир рискует быть очень злым", – подвел итог Климкин.