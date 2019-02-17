Группу лиц задержали при попытке поджога храма УПЦ МП в Запорожье, - СБУ

Информацию об инциденте корреспонденту Радіо Свобода в Запорожье подтвердили в Службе безопасности Украины, пишет Цензор.НЕТ.

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Открыто производство по 258 статье Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Правоохранители проверяют возможную причастность задержанных лиц к другим подобных случаев в регионе.

В феврале полиция в Запорожье начала производства по двум случаям повреждения фасадов храмов УПЦ МП - в Шевченковском и Вознесеновском районе города, - когда на стенах церквей неизвестные сделали надписи в виде нацистской символики.

Ранее СБУ сообщала о том, что спецслужбы России ищут людей, готовых за деньги поджигать храмы Украинской православной церкви Московского патриархата.

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