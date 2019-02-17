Предвыборная кампания в Украине - полигон для проверки Россией методов вмешательства для дальнейшего применения в Европе и США, - Расмуссен

Такое убеждение в комментарии Укринформу высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает Цензор.НЕТ.

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"Сейчас мы все смотрим на предвыборную кампанию в Украине, потому что это будет полигоном, в том числе, и с точки зрения риска вмешательства российской стороны в выборы. Я не сомневаюсь, что Москва будет пытаться применять меры и инструменты, которые могут быть использованы и трансформированы также во время европейских выборов в мае этого года и даже на американских выборах 2020 года", - сказал Расмуссен.

По его словам, это указывает на то, что несмотря на отсутствие отдельной панели относительно Украины на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, все понимают, что со стратегической точки зрения Украина играет очень большую роль.

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