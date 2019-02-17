В СИЗО оккупированного Симферополя не приняли передачу для украинского политзаключенного Балуха, - жена

Об этом она сообщила Крымской правозащитной группе, информирует Цензор.НЕТ.

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По ее информации, отказ принять посылку для украинца сотрудники СИЗО пояснили тем, что якобы документы на Балуха до сих пор не распечатаны.

"Со среды, за три рабочих дня, ответственным за прием передач не прислали необходимые документы, а в субботу и воскресенье начальство не работает", - пояснила Наталья Балух.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен). Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который вывесил во дворе дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

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Позже так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его по совокупности двух дел к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

В октябре 2018 года Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.

25 января 2019 года подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинцу в условно-досрочном освобождении. В феврале политзаключенного доставили из керченской колонии в СИЗО Симферополя, вероятно для участия в судебном заседании.

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