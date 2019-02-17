Оккупанты из гранатомета обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК в районе Травневого, - пресс-центр ООС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, 17 февраля наблюдательная группа "Светлодарск" украинской стороны СЦКК перемещалась для выполнения задачи по назначению в районе проведения Операции Объединенных сил, приближенном к линии соприкосновения в районе поселка Травневое.

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"Выпущенная боевиками граната попала в землю примерно в одном метре от левого борта автомобиля, на котором присутствует логотип СЦКК. Коварные и провокационные действия российских наемников свидетельствуют о том, что это было сделано намеренно. Чудом удалось избежать повреждения автомобиля и ранения людей, которые находились в нем.

Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск по отношению к деятельности своих наблюдательных групп. Подобными агрессивными вооруженными нападениями, оккупанты пытаются запугать военнослужащих УС СЦКК и заставить их свернуть свою работу по мониторингу и фиксации их коварной деятельности на Донбассе", - говорится в сообщении.

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