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18.02.19 01:22

Северная Корея продолжает тайно развивать ракетно-ядерную программу, - спецкомиссия ООН

КНДР по-прежнему развивает ракетно-ядерную программу, в частности собирает и тестирует баллистические ракеты и использует ядерный центр в Йонбене.

армия,учения,кндр

Об этом говорится в докладе специальной комиссии ООН, выдержки из которой в воскресенье опубликовало японское агентство Kyodo, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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В докладе специальной комиссии подчеркивается, что КНДР "использует гражданские объекты, в частности аэропорты, для сборки и тестирования баллистических ракет". Отмечается, что все используемые в этих целях гражданские объекты расположены вблизи железнодорожных и транспортных маршрутов, по которым раньше осуществлялось перемещение составных частей северокорейских ракет, включая межконтинентальные баллистические "Хвасон-15".

Комиссия ООН, которая призвана следить за исполнением Пхеньяном соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, в своем докладе также подчеркивает, что Пхеньян продолжает использование и развитие ядерного центра в Йонбене. Ожидается, что официально доклад будет опубликован в марте.

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