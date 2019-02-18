Северная Корея продолжает тайно развивать ракетно-ядерную программу, - спецкомиссия ООН

Об этом говорится в докладе специальной комиссии ООН, выдержки из которой в воскресенье опубликовало японское агентство Kyodo, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если НАТО откажется от ядерного оружия, а Россия и Китай сохранят арсенал, мир не станет более безопасным местом, - Столтенберг

В докладе специальной комиссии подчеркивается, что КНДР "использует гражданские объекты, в частности аэропорты, для сборки и тестирования баллистических ракет". Отмечается, что все используемые в этих целях гражданские объекты расположены вблизи железнодорожных и транспортных маршрутов, по которым раньше осуществлялось перемещение составных частей северокорейских ракет, включая межконтинентальные баллистические "Хвасон-15".

Комиссия ООН, которая призвана следить за исполнением Пхеньяном соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, в своем докладе также подчеркивает, что Пхеньян продолжает использование и развитие ядерного центра в Йонбене. Ожидается, что официально доклад будет опубликован в марте.

Также читайте: РФ разместила недалеко от границы с Украиной 12 комплексов "Искандер-М", их ракеты могут нести ядерные боеголовки, - Минобороны