Целенаправленные индивидуальные санкции против россиян могут иметь более сильный эффект, чем общие, - Расмуссен

Об этом он заявил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Это не так. Мы ответили так, что это стало болезненным для российской экономики в отношении ближнего круга Путина", - подчеркнул он, напомнив о "строгих" санкциях, введенных в этой связи.
К тому же, по его словам, ЕС недавно усилил санкции из-за других событий, в том числе дела Скрипаля.
"Я думаю, что вопрос дальнейшего усиления санкций в связи с российской агрессией в Азовском море стоит на повестке дня", - добавил бывший генсек Альянса.
По его убеждению, целенаправленные индивидуальные санкции могут иметь гораздо более сильный эффект, чем общие.
Напомним, 21 декабря 2018 года ЕС продлил на полгода экономические санкции против РФ, введенные из-за агрессии РФ на Донбассе. Они нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.
Кроме того, против России введены ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины (срок их действия истекает 15 марта 2019 года), а также из-за аннексии Крыма (действуют до 23 июня 2019 года).
По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, 18 февраля ЕС официально объявит о новых санкциях против России за захват украинских моряков в Керченском проливе.