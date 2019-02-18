Враг за сутки осуществил 10 обстрелов, выпустив по позициям ВСУ 55 мин 120- и 82-мм калибров. Один украинский воин получил легкое ранение, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских защитников:

- из 120- и 82-мм минометов - вблизи населенного пункта Лебединское;

- из 120-мм минометов калибра и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 - возле поселка Пески;

- из 82-мм минометов - в районе населенного пункта Водяное, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник также 5 раз обстрелял украинских защитников:

- из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Катериновка;

- дважды, из 82-мм минометов и станковых гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Троицкое;

- из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле поселка Новолуганское;

-из стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Станице Луганской.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение", - казано в сообщении.

Также сообщается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 17 февраля один оккупант был уничтожен и пятеро ранены.

Также сообщается, что вчера, во время перемещения у линии соприкосновения в районе поселка Майское в ходе выполнения задачи по назначению, российскими оккупантами из станкового противотанкового гранатомета была обстреляна наблюдательная группа "Светлодарск 1" украинской стороны СЦКК.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял наши позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из 120 и 82-мм минометов в районе населенного пункта Катериновка.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.