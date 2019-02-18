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18.02.19 07:25

Запад по-прежнему недооценивает информационное влияние РФ. Ложь - сильное оружие, - Линкявичюс

Партнерам Вильнюса в Европейском Союзе следует прилагать больше усилий для борьбы с российской пропагандой.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном в понедельник, 18 февраля. Европа должна усерднее готовиться к отражению информационной войны из России, подчеркнул он.

По мнению министра, Запад "по-прежнему недооценивает информационное влияние России". Было бы наивно полагать, "что лишь восточноевропейские государства находятся под прямым или косвенным воздействием Москвы", отметил Линкявичюс. Ложь является "сильным оружием", если использовать ее правильно и в широких масштабах, добавил он.

Глава МИД Литвы высказался в поддержку жесткой санкционной политики в отношении России. По словам министра, отсутствие ясной позиции по России "провоцирует поведение, приводящее к новым осложнениям".

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Напомним, в декабре 2018 года правоохранительные органы Литвы заявили о раскрытии сети лиц, "деятельность которых представляет угрозу безопасности страны". Позднее генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис сообщил о проведении досудебного расследования случаев шпионажа в пользу России, однако не назвал точного числа фигурантов дела.

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