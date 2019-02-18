РФ ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Все в ЕС прекрасно понимают, что совершив открытую агрессию против наших кораблей в Азовском море и захватив украинских моряков, Россия в который раз показала, что ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы. ", - написал Климкин.

Глава МИД Украины подчеркнул, что если сама не остановится, то ее нужно остановить.

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"Надеюсь, недавние визиты министров Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Дании, Чехии в Мариуполь дали моим европейским коллегам яркую картину того, насколько маниакально РФ пытается обескровить Приазовье", - отметил Климкин, добавив, что очень легко представить, что может произойти в Балтийском регионе, если Кремль вдруг решит защитить свой "Северный поток-2".

"Поэтому ответ Европы должен быть жестким: санкции, противодействие СП2 и освобождение украинских военнопленных моряков. И в то же время "мягкая" - помощь украинскому Югу и Донбассу, который страдает от российской агрессии. Но все равно ощутима для РФ. Над этим и будем работать", - резюмировал глава МИД Украины.