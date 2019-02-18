На повышение пенсий в Украине могут рассчитывать все категории, но выплаты будут повышены только тем, кто вышел на пенсию до 2017 г., - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, 1 декабря прошлого года пенсии повышали, поскольку был изменен прожиточный минимум. Ближайшее повышение пенсий ожидают 1 марта 2019 года – тогда произойдет общая индексация.

По словам чиновника, далее повышение пенсий будет еще будет с 1 июля и с 1 декабря 2019 года.

"Растут самые маленькие пенсии, они растут самыми быстрыми темпами. Другие же социальные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, тоже растут вместе с ними. Для этого средства в бюджете предусмотрены", – добавил Рева.

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Министр также отметил, что на повышение пенсий в Украине могут рассчитывать все категории. Правда, по его словам, выплаты будут повышать только тем, кто вышел на пенсию до 2017 года.

"Кто выходил в 2017-м или 2018-м, у них базовый размер средней заработной платы выше, чем тот, из которого мы сейчас делаем перерасчет. В то же время базовый показатель является более современным, чем у тех, кто находится сейчас на пенсии. Когда же мы их дотащим до заработной платы тех, кто сейчас выходит на пенсию, тогда уже будет проиндексированы и те, кто выходит на пенсию сейчас", – подчеркнул чиновник.