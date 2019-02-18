Порошенко, Дуда и Грибаускайте в Люблине обсудят вопросы военной и энергетической безопасности

Об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.
"Во время трехсторонней встречи президенты будути акцентировать внимание на военной и энергетической безопасности", - сказал дипломат.
Он добавил, что главы государств обсудят межрегиональное сотрудничество и взаимодействие стран на международной арене.
Украинский дипломат отметил, что президенты посетят штаб международной литовско-польско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг.
По его словам, эта встреча будет очень важной также и в исторической перспективе с учетом празднования в этом году 450-летия Люблинской унии.