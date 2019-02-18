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18.02.19 09:31

Российский школьный учебник "История Крыма" подпадает под действие Уголовного кодекса Украины, - Чубаров

Российский учебник "История Крыма" для десятых классов, который появился в школах аннексированного Россией полуострова, подпадает под действие Уголовного кодекса Украины.

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Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Учебное пособие, безусловно, подпадает под действие статьи 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии. - Ред.)", – отметил глава Меджлиса.

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По словам Чубарова, экземпляры указанного пособия будут приложены к заявлениям в адрес правоохранительных органов Украины, а также будут использованы на различных международных площадках "в качестве иллюстрации российской оккупационной политики в Крыму".

Ранее работники сферы искусств и образования Крыма, юристы ​обратилась к марионетке Кремля "министру образования оккупированного Крыма" Наталье Гончаровой с просьбой изъять российский учебник "История Крыма" для 10-х классов под редакцией С. В. Юрченко, в котором указано, что в ходе Второй мировой войны "большинство татарского населения лояльно относилось к немцам, а многие активно помогали". Кроме того, подконтрольный Кремлю Совет крымских татар направил обращение к оккупантам с просьбой изъять из библиотек учебники по истории полуострова за 10 класс. В совете недовольны тем, как в учебном пособии освещаются участие крымских татар во Второй мировой войне и их депортация в 1944 году.

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