Импортозамещение не сработало: РЖД просит отменить запрет на украинскую продукцию из-за нехватки двигателей. ДОКУМЕНТ

Скан-копию соответствующего письма от 25 января 2019 года опубликовало белорусское издание "Белорусская правда", передает Цензор.НЕТ.

В письме отмечается, что постановлением правительства РФ от 29 декабря 2018 года был введен запрет на ввоз в РФ товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина, в том числе двигателей и электрических генераторов, а также электрогенераторов установок и вращающихся электрических преобразователей.

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"В РФ имеются аналоги указанной продукции. Однако объем продукции, выпускаемой в настоящее время российскими предприятиями, не обеспечивает производство тепловозов… для реализации инвестиционной программы ОАО "РЖД" "Приобретение тягового подвижного состава на период 2019-25 гг"… Прошу Вас… рассмотреть вопрос поддержки отечественных производителей вышеуказанной продукции в части развития производства в рамках импортозамещения, а на период реализации проектов ходатайствовать об отмене мер, запрещающих ввоз в РФ тяговых электродвигателей и генераторов с предприятий Украины", - говорится в тексте письма.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

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