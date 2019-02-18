Чемпион РФ по рукопашному бою Павлов погиб в драке с 51-летним охранником. ВИДЕО

Конфликт произошел на охраняемой территории комплекса зданий Минкомсвязи на Тверской улице. Спортсмен попытался пройти на охраняемую территорию, однако его остановил охранник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Как свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, рукопашник первым напал на своего оппонента. Он начал избивать охранника кулаками, а потом во время потасовки они вместе упали на землю. Вскоре спортсмен перестал подавать признаки жизни. Скорая помощь констатировала его смерть.

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Правоохранительные органы РФ начали проверку инцидента. Причина смерти 22-летнего спортсмена пока неизвестна. Врачи считают, что скорее всего, смерть была вызвана сердечной недостаточностью.

"Павел, 51-летний сотрудник ЧОПа, обратил внимание на молодого человека, который хотел пройти через шлагбаум. Как позже выяснилось, им оказался 22-летний уроженец города Ливны Орловской области Геннадий Павлов. Мужчина попросил нарушителя спокойствия предъявить документы и объяснить цель своего нахождения в неположенном месте. Между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Через пару минут оба оказались на асфальте, и в этот момент охранник понял, что лежащий под ним человек не дышит. Павел сообщил о случившемся руководству, а сам попытался оказать поверженному первую медицинскую помощь. Однако приехавшие на место врачи "скорой" констатировали смерть спортсмена. Сейчас правоохранители разбираются, что делал молодой человек на охраняемой территории. По предварительной информации, он шел из ночного клуба и заблудился. Ответ на вопрос о возможной причине смерти даст вскрытие. Но врачи не исключают, что смерть носила некриминальный характер. Одна из возможных причин — смерть от сердечной недостаточности", - пишет "МК".

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