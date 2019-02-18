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18.02.19 10:16

Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое Время". ДОКУМЕНТ

4 февраля судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань отдельным постановлением предоставил Генеральной прокуратуре доступ ко внутренним документам редакции НВ и ко всем материалам, которые присылал на емейл-адреса издания его журналист Иван Верстюк.

Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое Время". ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Новове Время".

Соответствующее судебное постановление 13 февраля редакции официально вручил следователь ГПУ. Если НВ не предоставит запрашиваемую следователями информацию, издание ждет обыск.

Верстюк – автор целого ряда резонансных расследований, в том числе о коррупции в оборонных закупках.

Расследование Генпрокуратуры, в рамках которого суд вынес свое решение, касается его статьи "Бриллиантовая дочь". В материале речь шла об учебе дочери экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании. При этом НВ опиралась на данные расследования, проведенного Британским уголовным агентством.

Корниец – один из двух так называемых "бриллиантовых прокуроров", - высокопоставленных сотрудников прокуратуры, задержанных в июле 2015 года на крупной взятке. Его уволили, но само дело о коррупции Корнийца до сих пор рассматривает столичный Голосеевский райсуд.

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В статье, опубликованной на сайте НВ в августе 2016-го, рассказывается о том, что зампрокурора Киевщины, имея зарплату в 200 тыс. грн в год, заплатил более 120 тыс. фунтов стерлингов за обучение дочери в британских школах.

Генпрокуратура посчитала публикацию этих данных разглашением тайны следствия и в июне 2017 года уже допрашивала Верстюка.

Решение Печерского райсуда, дающее Генпрокуратуре неограниченный доступ к редакционным материалам, нарушает, по оценке НВ, не только свободу слова, но и право журналистов на защиту источников информации. Об этом случае уже проинформировано ОБСЕ и ряд народных депутатов Верховной Рады.

НВ оставляет за собой право обратиться с жалобой на действия ГПУ и Печерского райсуда в Европейским суд по правам человека.

Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания Новое Время 01
Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания Новое Время 02
Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания Новое Время 03

В редакции НВ  отметили, что уже не в первый раз сталкивается с чрезмерным вниманием к своей работе со стороны ведомства Юрия Луценко.

В августе 2018-го тот же Печерский райсуд предоставил Генпрокуратуре доступ к звонкам с мобильного, переписке и данным о местонахождении Кристины Бердинских, еще одного журналиста-расследователя НВ, за полтора года.

26 сентября Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Бердинских на это решение и вернул ее дело в Печерский суд. Там оно попало ко все тому же судье Карабаню, который начиная с 12 ноября трижды переносил его рассмотрение. Следующая попытка назначена на 6 мая.

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