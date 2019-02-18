Совет ЕС по иностранным делам обсудит укрепление безопасности в районе Азовского моря и социально-экономическую поддержку

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на материалы, распространенные к заседанию, передает Цензор.НЕТ.

"Они обсудят также ситуацию вокруг Азовского моря и возросшую милитаризацию в регионе, социально-экономическую поддержку, которую ЕС мог бы принести региону, и то, как обеспечить свободный и беспрепятственный проход (судов - ИФ) через Керченский пролив", - сообщается в материалах.

Высокопоставленный европейский чиновник, знакомивший в минувшую пятницу журналистов на условиях анонимности с повесткой дня Совета ЕС, сообщил, что в совете в связи с "керченским инцидентом" идет работа по новым ограничительным мерам в отношении России, которые мог бы принять Евросоюз.

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При этом, отвечая на вопрос, он заявил: "Насколько я знаю, никакое решение не будет принято в понедельник. И это причина, по которой данный вопрос не входит в повестку дня совета 18 февраля. Но они (меры - ИФ), несомненно, скоро последуют".

Отмечается также, в основную часть повестки Совета ЕС входит Сирия. Ситуация в стране будет рассмотрена в перспективе предстоящей 12-14 марта в Брюсселе третьей конференции по будущему Сирии. С сообщением по ситуации в этой стране и вокруг нее выступит Могерини.

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