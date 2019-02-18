Гройсман отрицает конфликт с Коболевым: "Это невозможно"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства сказал в интервью LIGA.net.

Отвечая на вопрос журналиста о причинах конфликта, которые озвучил Коболев (речь об облгазах и Дмитрии Фирташе), Гройсман отверг наличие конфликта.

"У меня нет конфликта с представителем государственной компании. Это невозможно", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два месяца Киев должен определиться - может ли он передать управление своей ГТС иностранным компаниям, - Коболев

Комментируя иск "Нафтогаза" к Кабмину о компенсации 6 млрд грн, премьер отметил: "То, что "Нафтогаз" хочет продавать газ населению по 12 000, а не по 8500, а я это не поддерживаю, это не конфликт, а моя позиция. Нет, и еще раз нет! И не надо на нее обижаться".