Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.02.19 11:19

Полиция проводит обыски в мэрии Николаева

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горисполкома.

обыск

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба департамента.

"18 февраля в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Следственное управление ГУ НП в Николаевской области проводит обыски. Мероприятие проводится в рамках уголовного производства № 1218150000000241 от 16.08.2018 г. с целью изъятия договорной и бухгалтерской документации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении некоторых объектов, указанных в постановлении, департамент энергетики не является заказчиком.

О дальнейшем ходе событий обещают сообщать дополнительно.

В свою очередь, полиция пока никак не комментирует данное событие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ провело в НКРЭКУ обыски по делу "Роттердам+"

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100