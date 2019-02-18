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18.02.19 11:27

После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения до 550 км, - экс-посол США Пайфер

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер отметил, что в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности участвуют не только Россия, но и другие государства, которые стали преемниками СССР, за исключением стран Балтии.

После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения до 550 км, - экс-посол США Пайфер

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Украина сможет создавать баллистические ракеты с дальностью полета до 550 км. Такое мнение в интервью "Радіо Свобода" выразил бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть соглашение, в котором участвуют США, Россия и другие государства, которые стали преемниками СССР, за исключением стран Балтии. И на месте украинцев я бы задал себе вопрос: "А почему я должен выполнять соглашение, из которой выходят и россияне, и американцы?". И если эта сделка уйдет в историю, то я считаю: Украина имеет полное право строить ракеты с дальностью от 500 до 550 километров", – сказал он.

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Дипломат отметил, что есть другой вопрос – хотят ли украинцы строить такие ракеты.

"Но если договор о РСМД прекращает действие, то и запреты, введенные этим договором, тоже исчезают. И у Украины не будет юридического обязательства не создавать такие ракеты. А вот подумали ли об этом россияне – в этом я не уверен", – завил Пайфер.

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