Нацполиция полностью аполитична в избирательном процессе, - Аваков. ФОТО

"Полиция полностью аполитична. Она вне избирательного процесса, работает честно, так чтобы ее уважали", - заявил Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Также глава МВД подчеркнул, что на правоохранителей не должно быть давления во время избирательного процесса.

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"На полицию не должно оказыааться никакого давления во время выборов, кто бы ни пытался этого делать", - сказал Арсен Аваков.

Отметим, всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрированы 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1004, подкупом избирателей - 106, повреждением имущества - 27 и хулиганством - 17. Всего по указанным фактам начато 61 уголовное производство.12 лицам сообщено о подозрении в 5 уголовных производствах.

За прошедшие сутки в органы полиции поступили 35 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, по словам Арсена Авакова, информатаки на МВД и полицию связаны с принципиальной позицией провести эти выборы без подкупа и фальсификаций .