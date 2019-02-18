Первый случай смерти от кори зарегистрирован в Киеве: в Александровской больнице скончалась 57-летняя женщина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщила ведущий инфекционист Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская.

"На днях в Александровской больнице зафиксирован смертельный случай кори. Скончалась 57-летняя женщина. Осложнениями были тяжелая пневмония и подозрение на ТЭЛА (тромбоэмболию легочной артерии. - Ред.). Это - первый случай в больнице, и в Киеве", - сказала профессор Голубовская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские тролли подрывают веру в прививки, выступая на стороне скептиков и противников вакцинации, - Radio Free Europe/Radio Liberty

Как сообщалось, по данным Минздрава, всего с 28 декабря 2018 г. до 8 февраля 2019 г. корью в Украине заболели 18170 человек - 7808 взрослых и 10362 ребенка