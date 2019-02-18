Нападения на культовые сооружения УПЦ МП были организованы с территории оккупированного Донбасса при координации ФСБ, - Грицак. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава СБУ Василий Грицак на координационном совете руководителей правоохранительных органов по поводу будущих выборов.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Могу утвердительно сказать, что нападения на культовые сооружения Московского патриархата были организованы с территории оккупированного Донбасса. Но у нас есть подтвержденные данные о том, что планы по разыгрыванию религиозного фактора в Укриане и по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовывались с ФСБ Российской Федерации, непосредственно в Ростовском управлении", - заявил глава СБУ.

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Напомним, в феврале полиция в Запорожье начала производства по двум случаям повреждения фасадов храмов УПЦ МП - в Шевченковском и Вознесеновском районе города, - когда на стенах церквей неизвестные сделали надписи в виде нацистской символики.

Ранее СБУ сообщала о том, что спецслужбы России ищут людей, готовых за деньги поджигать храмы Украинской православной церкви Московского патриархата.