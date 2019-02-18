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18.02.19 12:53

Списки выехавших за границу будут переданы в правоохранительные органы, - Луценко призвал проверить список избирателей

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призывает максимально соблюсти чистоту списков избирателей, чтобы не допустить манипуляции голосами избирателей на президентских выборах.

Списки выехавших за границу будут переданы в правоохранительные органы, - Луценко призвал проверить список избирателей

В ходе координационного совещания с руководителями правоохранительных органов в понедельник генпрокурор заявил о недопустимости голосования на выборах "за того гражданина, который находится за границей", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В этом контексте он обратил внимание на то, что списки граждан, которые находятся за границей, будут переданы в правоохранительные органы для недопущения манипуляций с этими голосами.

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Ю.Луценко также обратил внимание на такую возможную манипуляцию на выборах, как "голосование за мертвых граждан". В этом контексте он призвал миграционную службу проверить реестры.

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