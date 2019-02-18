24 февраля впервые Ицхак Пинтосевич и Ник Вуйчич обучат, как победить лень, страх и жить безграничной жизнью

В жизни каждого человека существует два главных врага – лень и страх. Лень становится барьером, который мешает нам жить той жизнью, о которой мы мечтаем. А страх сковывает, не давая даже сделать попытку. Эти два врага побеждают нас, обкрадывают и мешают жить полноценно. Пришло время от них избавиться.

Ник Вуйчич – американский мотивационный спикер, автор бестселлеров, человек без рук и ног, отец четверых детей. Он победил в своей жизни страх и неуверенность, открыв для себя двери к новым возможностям и путям реализации. На тренинге он поделится практичными советами преодоления страха и расскажет свою историю безграничной жизни.

Ицхак Пинтосевич – эксперт в Системном развитии Личности №1 в СНГ, почетный профессор Бизнес-Школы "Синергия". Ицхак знает, как бороться с ленью, как начать действовать, а не только мечтать. На своем выступлении он даст пошаговую инструкцию, как начать двигаться в направлении цели, переступая через лень.

Вместо того, чтобы еще один год пробыть под давлением дедлайнов, прокрастинациии уныния – победите этих врагов.

Тренинг "Победитель лени. Жизнь без границ" – верный шаг к великой жизни.

Как продолжение тренинга вам предоставят доступ к 30-дневному онлайн-курсу, где вы получите 20 способов победы над ленью, спичи от лучших коучей и заряд мотивации на весь 2019 год. Не упустите свою возможность жить великой жизнью действий!

В вашей жизни будет полный апгрейд и невероятный квантовый скачок, не пропустите!

10% от проданных билетов передаются на исполнения мечтаний детей, которые борются за жизнь - в фонд "Ти не один"; проект "Здійсни мрію" на телеканале 1+1. Также бесплатные билеты предоставляются людям с инвалидностью. Пишите на электронную почту: gubska@gmail.com

Билеты на тренинг: http://pintosevich.com/winner/

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