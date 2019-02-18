Нацполиция сотрудничает с Интерполом и Европолом для недопущения вмешательства в серверы ЦИК, - Аваков

"Особую опасность представляет вероятность внешнего или внутреннего вмешательства в работу серверов ЦИК. Мы должны минимизировать эти риски, поскольку последствия от них могут быть катастрофическими. Для этого Национальная полиция Украина активно сотрудничает с международными полицейскими организациями Европолом, Интерполом и другими", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр также отметил, что особую опасность накануне выборов представляет подкуп голосов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция полностью аполитична в избирательном процессе, - Аваков. ФОТО

"Особые риски видим в попытке покупки голосов избирателей. Уже поступает информация о развертывании схем подкупов избирателей. Мы пристально за этим наблюдаем, если мы увидим, что это переходит в фазу уголовного дела, то мы немедленно на это отреагируем", - сказал А.Аваков.