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18.02.19 13:09

Нацполиция сотрудничает с Интерполом и Европолом для недопущения вмешательства в серверы ЦИК, - Аваков

Национальная полиция Украины сотрудничает с международными полицейскими организациями Европолом, Интерполом и другими с целью предотвращения вмешательства в работу серверов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Нацполиция сотрудничает с Интерполом и Европолом для недопущения вмешательства в серверы ЦИК, - Аваков

"Особую опасность представляет вероятность внешнего или внутреннего вмешательства в работу серверов ЦИК. Мы должны минимизировать эти риски, поскольку последствия от них могут быть катастрофическими. Для этого Национальная полиция Украина активно сотрудничает с международными полицейскими организациями Европолом, Интерполом и другими", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр также отметил, что особую опасность накануне выборов представляет подкуп голосов.

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"Особые риски видим в попытке покупки голосов избирателей. Уже поступает информация о развертывании схем подкупов избирателей. Мы пристально за этим наблюдаем, если мы увидим, что это переходит в фазу уголовного дела, то мы немедленно на это отреагируем", - сказал А.Аваков.

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