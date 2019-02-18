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18.02.19 13:14

Facebook заблокировал англоязычный проект пропагандистского телеканала Russia Today

После расследования американского телеканала CNN компания Facebook заблокировала страницу англоязычного видеопроекта пропагандистского телеканала Russia Today "In the Now".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram.

Симоньян пишет, что "проект был дико успешным - 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков только в Facebook".

Она считает, что страницу заблокировали после расследования CNN. В компании выяснили, что проект RT финансируется из России.

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"И задали вопрос Facebook, мол, как же так - русское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал! Не предъявив никаких, что называется, обвинений", - пишет Симоньян.

Facebook заблокировал англоязычный проект пропагандистского телеканала Russia Today 01

Она утверждает, что проект не нарушал правил Facebook.

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"Если проблема в том, что в названии проекта не было громко указано, что он финансируется из России, так у радио "Свобода" такого тоже не указано и ничего, вещают спокойно", - написала главред RT.

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