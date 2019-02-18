Украина подала дополнительное заявление в ЕСПЧ по военнопленным морякам, - Петренко

Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко журналистам в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, он сообщил, что заявление с требованием соблюдать 39 правил, (запрет совершать действия, которые могут привести к нанесению непоправимого или существенного вреда жизни и здоровью) передали ЕСПЧ в пятницу. Минюст требует, чтобы украинским морякам оказали медицинскую помощь и перевели в медицинские заведения. "Мы требуем, чтобы этими медицинскими заведениями были заведения Украины", - добавил Петренко.
Он уточнил, что дополнительное заявление подано в ЕСПЧ дополнительно "в 5 крупных межгосударственных дел в России".
На сегодняшний день в производстве Европейского суда по правам человека находится 5 дел Украины против России, а именно: "Украина против России (по Крыму) "о нарушениях прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ; "Украина против России (по Донбассу)" о нарушениях прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей; "Украина против России" по фактам похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов представителями террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и их незаконного перемещения на территорию России; "Украина против России" о нарушении Россией прав украинских политических заключенных и "Украина против России" о захваченных украинских моряках.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.