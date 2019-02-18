Крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х, - Гройсман об олигархах

Об этом сказал Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью изданию Ліга.net.

"Точно могу вам сказать, что на решение правительства олигархи не влияют. Скажу честно: парадокс, но средний бизнес влияет больше, потому что мы с ним советуемся. Это бизнес-ассоциации, EBA (Европейская бизнес-ассоциация. - Ред..), СУП (Союз украинских предпринимателей. - Ред.), Федерация работодателей и другие. Много дискуссий. Правительству важно не принимать однобоких решений. И нам это удается", - сказал Гройсман.

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Отвечая на вопрос, с кем из олигархов он виделся в последнее время, Гройсман ответил: "Почти всех видел. Они большая часть экономики государства и крупные налогоплательщики. Это масштабные промышленные производства и крупнейшие работодатели. Есть о чем поговорить".

Также премьер отметил, что крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать: "Но и крупный бизнес не надо демонизировать: сегодня он заботится о своей репутации и прозрачности. Он взаимодействует с глобальным миром. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х. В те времена не было понятия "комплаенс", а сейчас совсем другие правила и требования. Вы упомянули владельца МХП (Юрия Косюка. - Ред.). Акции компании торгуются на Лондонской бирже, между прочим".

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Отвечая на вопрос о дотациях МХП Косюка Гройсман заявил: "Мы вообще никого не дотируем персонально. Мы дотируем тех, кто создает рабочие места в Украине. Точка. Давайте на примере. Мы дотируем производства украинской сельхозтехники. Они все прибыльные. Зачем я это делаю? По одной причине. Я хочу, чтобы еще больше украинской техники производилось. Сегодня работает мультипликатор - на одну гривну, которую компенсирует правительство, аграрии вкладывают четыре свои. Также правительство дотирует КРС-предприятия (предприятия, выращивают крупный рогатый скот. - Ред.). Они прибыльные, но я их доходы даже не считаю. Мне интересно, чтобы в Украину был насыщенный, а значит более дешевый, рынок мяса. ... Мы можем инвестировать миллиард, а нам вернутся миллиарды".