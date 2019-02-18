Российским наемникам на Донбассе запретили использовать мобильные телефоны и размещать фото в соцсетях, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

"Под предлогом недопущения утечки служебной информации личному составу российских оккупационных войск доведено требование о запрете размещать в социальных сетях фотографии, которые имеют какое-либо отношение к военной службе", - сказано в сообщении.

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В то же время, как проинформировали в ГУР, в 1, 2 АК ВС РФ работала комиссия "службы защиты государственной тайны".

"По результатам проверки командирами военных частей российских оккупационных войск доведены приказы высшего командования о запрете пользования на территории воинских частей и во время несения службы любыми устройствами мобильной связи. Все обнаруженные устройства должны быть изъяты или уничтожены, а их владельцы будут направлены в т.н. "органы государственной безопасности" оккупантов", - говорится в сообщении.