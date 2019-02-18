Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.02.19 14:20

Обмен как таковой сейчас не обсуждается. Требование ЕС, США и Украины - отпустить без всяких условий, - Новиков о военнопленных моряках

Ситуация с украинскими моряками, захваченными РФ в районе Керченского пролива, – "предельно ясна", отметил адвокат Илья Новиков. Про его словам, Россия должна их отпустить.

моряк

Вопрос обмена захваченных Россией украинских военных моряков не поднимается. Об этом в интервью российской "Новой газете" в интервью, опубликованном 17 февраля, сообщил адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"Обмен как таковой сейчас не обсуждается. Требования, которые Украина передала России, – отпустить моряков без всяких условий. Точно такое же требование у европейцев и американцев. Обмен обсуждается по людям типа Сенцова и [Николая] Карпюка. Но по морякам выдвинуто требование: вы их задержали незаконно, отпускайте просто так", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новиков о судилище над моряками в РФ: Судьи в трех разных заседаниях синхронно ушли обдумывать решение на 1,5 часа, потом синхронно вернулись и огласили одинаковые отказы

По словам адвоката, россиян, сидящих в Украине "за Донбасс", и так есть на кого менять.

"У нас сидят украинцы вне связи с этой пограничной историей. Я не уверен, что обмен должен работать по принципу – кто актуален, на того и меняем. Люди сидят уже по три–пять лет, и взять и сказать им: "Ну, вы досиживайте уже, а у нас тут моряки", – это тоже неправильно", – отметил Новиков.

Он заявил, что ситуация с моряками "предельно ясна".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина подала дополнительное заявление в ЕСПЧ по военнопленным морякам, - Петренко

"Если Москва их не отдаст, то ей же будет хуже впоследствии. Кроме того, внутри самой Украины есть мнение, что обсуждение обмена моряков перед президентскими выборами – это пиаровская поддержка для всевозможных пророссийских кандидатов в Украине", – подчеркнул адвокат. 

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100