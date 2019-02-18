Климкин о российских наблюдателях на выборах в Украине: Надеюсь, тема завершена, обсуждать нечего по определению

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава МИД журналистам в Брюсселе в понедельник.

"В Мюнхене меня спрашивали о российских наблюдателях. Я надеюсь, что эта тема завершена и нечего обсуждать по определению", - сказал Климкин.

Он также отметил, что украинская сторона заботится о том, чтобы у БДИПЧ была независимость в наблюдении за выборами.

"Но когда Россия подставляет Бюро по демократии и правам человека, предлагая им кандидатов, которые якобы наблюдали за выборами в Абхазии и Южной Осетии, – это вопрос не к нам, а к самому Бюро по демократии и правам человека. И, кстати, наши европейские друзья это очень хорошо понимают", - добавил Климкин.

Он выразил убеждение, что Украина не должна "никому ничего доказывать" в контексте свободных и честных выборов, а должна показать, что "эти выборы свободные и честные, и наблюдатели это должны видеть".

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Ранее Климкин заявил, что МИД Украины не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских президентских выборах и отправило соответствующее сообщение в БДИПЧ ОБСЕ. Позже он подчеркнул, что Украина готова принять любое количество международных наблюдателей на выборах от любых стран, но не от РФ, и предложил "поставить точку во всех дискуссиях".

7 февраля Верховная Рада приняла закон, которым запретила гражданам РФ и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.

Согласно закону, официальным наблюдателем от иностранных государств и международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радом государством-агрессором или государством-оккупантом. Кроме того, наблюдателем не сможет быть лицо, предложенное государством-агрессором или государством-оккупантом.

В свою очередь, в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что направят запрос всем государствам-членам, включая Россию, о предоставлении краткосрочных наблюдателей для миссии наблюдения за выборами в Украине в 2019 году. "…Мы направим приглашение всем 56 государствам-участникам ОБСЕ для того, чтобы предоставили краткосрочных наблюдателей для миссии", - сказал спикер БДИПЧ Томас Раймер агентству "Интерфакс-Украина" 11 февраля.

Департамент информации и печати МИД РФ сообщил, что Россия направит своих кандидатов в состав краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ в Украине в соответствии с полученным 12 февраля приглашением.