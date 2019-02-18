После получения Томоса к ПЦУ присоединились 320 приходов, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом сообщил глава государства Петр Порошенко.

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"После этого (получения Томоса об автокефалии. - Ред.) уже 320 приходов присоединились к нашей церкви. Пять из них - на Франковщине, на Прикарпатье. Приходы и общины. Могу отметить, что сейчас за один месяц переходит больше приходов, чем за предыдущие 5 лет. И очень важно, что никто никого не заставляет", - подчеркнул он

По словам Порошенко, Москва ждала, чтобы в Украине "начала литься кровь, чтобы начались штурмы храмов, захват монастырей": "Не дождались. Потому что наша церковь идет с верой и любовью".

Порошенко отметил, что украинцы не понимают, как в стране может существовать церковь, подчиненная другому государству и молится за его войско.

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Президент в очередной раз поблагодарил всех, кто приобщился к процессу получения Томоса, - за их мудрость, жертвенность. Он также отметил Митрополита Ивано-Франковского Андрея.

"Я сейчас просто рад усилиям, которые каждый владыка прилагает для того, чтобы объединенная церковь состоялась. Ибо мы не завершили процесс создания церкви, а мы только в начале этого пути", - сказал Порошенко и сообщил, что принял решение наградить Митрополита Андрея высокой государственной наградой - орденом "За заслуги" II степени.

"За вашу подвижническую деятельность по созданию нашей Православной Церкви Украины - поместной, соборной, автокефальной. И большое спасибо вам за ваши труды", - сказал Президент.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.