Россия из-за санкций США не смогла запустить производство самолетов МС-21

О срыве начала серийного выпуска самолетов Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Вести".

Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что срок выпуска первой серии пассажирских самолетов МС-21 приходится сдвинуть на год.

Причиной стал отказ США поставлять композитные материалы, необходимые для производства самолетов, пояснил он. В связи с этим выпуск первых МС-21 будет перенесен на год. Теперь их планируют начать выпускать не ранее конца 2020 года, отметил Чемезов.

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"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы... Мы должны были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас это сдвинется где-то к концу 2020 года", – заявил глава "Ростеха".

МС-21 – российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, первый полет которого состоялся 28 мая 2017 года. Серийное производство самолета планировалось начать в 2017 году, однако из-за санкций против корпораций ОАК и "Ростех" сроки неоднократно переносились.

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