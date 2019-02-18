ЕС достиг политических договоренностей по "азовским" санкциям против РФ: решение утвердят через несколько дней, - глава МИД Дании

"Сегодня мы достигли политических договоренностей, последующие несколько дней займет технический процесс", - сообщил журналистам в понедельник в Брюсселе по окончании заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел глава внешнеполитического ведомства Дании Андерс Самуэльсен (Anders Samuelsen), отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

При этом он уточнил, что технический процесс окончательного утверждения решения - "дело нескольких дней".

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А.Самюэльсен отказался отвечать на вопрос о том, какими именно будут санкции. "Я не буду вдаваться в детали по этому поводу. Важно то, что мы договорились относительно того, что будем продвигаться дальше с нашими действиями и с санкциями в отношении России. Важно, чтобы мы показали нашу полную поддержку Украине, которая сейчас переживает сложные времена", - заявил глава внешнеполитического ведомства Дании.

Кроме того, в ЕС хотят "видеть больше реформ и свободные и справедливые выборы". "Мы также хотим, чтобы Россия отступила назад", - добавил А.Самуэльсен.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.