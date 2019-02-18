Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.02.19 16:12

На следующей неделе в порт Одессы зайдут корабли НАТО, - Климкин

По словам министра иностранных дел, на следующей неделе в Одессу прибудут корабли НАТО. Это – часть выражения трансатлантической поддержки Украины.

На следующей неделе в порт Одессы зайдут корабли НАТО, - Климкин

Об этом Климкин сообщил журналистам в Брюсселе после министерского заседания "Друзья Украины в ЕС + Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов Европейского Союза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Очень хорошие дискуссии в трансатлантическом контексте между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, которые происходили на прошлой неделе, состоялись в Мюнхене. Кстати, на следующей неделе будет визит кораблей в Одессу", – сказал Климкин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Порошенко и Столтенберг обсудили закрепление курса в НАТО в Конституции Украины и усиление помощи ВМС

"И там, кстати, Европейский Союз тоже будет играть свою роль, и даже в этом у нас есть очень четкое ощущение трансатлантической солидарности", – добавил глава МИД.

Напомним, ранее министр обороны Полторак пообещал, что НАТО в этом году существенно активизирует военное присутствие в Черном море. По его словам, корабли постоянных морских группировок НАТО и их союзников будут заходить в Черное море каждый месяц.

Также на Цензор.НЕТ: Структура управления ВСУ будет приближена стандартам НАТО: количество должностей старшего офицерского состава уменьшится

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100