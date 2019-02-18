ЦИК создала все 199 окружных избирательных комиссий для выборов президента в марте

Об этом сообщает пресс-служба Центризибркома, передает Цензор.НЕТ.

"Рассмотрев представления кандидатов на пост президента Украины, по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий на выборах президента Украины, ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины на очередных выборах президента 31 марта 2019 года", - сообщает в понедельник пресс-служба Центризибркома.

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Отмечается, что ЦИК при рассмотрении этого вопроса объявила количественный состав всех окружных избирательных комиссий и назвала председателей, заместителей председателей и секретарей избирательных комиссий.

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8 февраля Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в президенты - их 44 человека.