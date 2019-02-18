Злоумышленник на Киевщине инсценировал обморок, чтобы напасть с ножом и обокрасть пришедшего на помощь мужчину. ФОТО

Об этом со ссылкой на полицию Киевщины сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Киевский патрульный вынужденно застрелил бойцовского пса, который защищал агрессивного пьяного хозяина

Так, поздно вечером житель села Хотяновка возвращался домой на такси и увидел, что посреди дороги кто-то лежит. Когда он вышел из машины и наклонился, чтобы помочь, вор тут же напал на него с ножом. Нанеся резаные раны височной части головы, лица, нападающий открыто похитил мобильный телефон у потерпевшего, после чего скрылся в неизвестном направлении. Водитель такси в это время вызвал полицию.

На место происшествия сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции, полиция охраны и следственно-оперативная группа Вышгородского отдела полиции. Полицейские задержали злоумышленника на одной из улиц села. У него были обнаружены и изъяты вещественные доказательства: кухонный нож и похищенный мобильный телефон.