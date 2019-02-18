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18.02.19 16:22

Злоумышленник на Киевщине инсценировал обморок, чтобы напасть с ножом и обокрасть пришедшего на помощь мужчину. ФОТО

34-летний житель Хмельницкой области совершил разбойное нападение в селе Хотяновка Киевской области. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, скрыв в одежде кухонный нож, лег на проезжей части дороги и притворился, что ему плохо.

Об этом со ссылкой на полицию Киевщины сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, поздно вечером житель села Хотяновка возвращался домой на такси и увидел, что посреди дороги кто-то лежит. Когда он вышел из машины и наклонился, чтобы помочь, вор тут же напал на него с ножом. Нанеся резаные раны височной части головы, лица, нападающий открыто похитил мобильный телефон у потерпевшего, после чего скрылся в неизвестном направлении. Водитель такси в это время вызвал полицию.

Злоумышленник на Киевщине инсценировал обморок, чтобы напасть с ножом и обокрасть пришедшего на помощь мужчину 01

На место происшествия сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции, полиция охраны и следственно-оперативная группа Вышгородского отдела полиции. Полицейские задержали злоумышленника на одной из улиц села. У него были обнаружены и изъяты вещественные доказательства: кухонный нож и похищенный мобильный телефон.

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