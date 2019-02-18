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18.02.19 16:33

НАБУ открыло дело против ГПУ из-за закупки автомобилей вопреки запрету Кабмина, - "Bihus.info"

Национальное антикоррупционное бюро проверит, законно ли Генпрокуратура закупила 19 автомобилей в период, когда действовал запрет Кабинета министров на подобные закупки. Расследование открыли по статье "Нецелевое использование бюджетных денег в особо крупных размерах".

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Об этом сообщает проект "Bihus.info", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты-расследователи в ноябре 2018 года выяснили, что Генпрокуратура в 2016–2018 годах закупила 19 новых автомобилей (преимущественно, Toyota Corolla). Общая стоимость покупки составила около 13 млн гривен.

Но в это время действовало постановление Кабмина, запрещавшее подобные закупки. В Генпрокуратуре постановление сочли противоречащим Закону "О прокуратуре" и решили не выполнять.

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По состоянию на ноябрь 2018 года автопарк ГПУ был крупнейшим в истории этого органа и составлял 103 автомобиля, добавляют журналисты.

Сотрудники "Bihus.info" передали эту информацию в НАБУ еще в конце 2018 года, но там отказались зарегистрировать криминальное производство.

Тогда журналисты обратились в Соломенский суд столицы, и тот обязал НАБУ открыть дело.

Теперь действия ГПУ расследуют по статье 210 ч. 2 Уголовного кодекса – нецелевое использование бюджетных средств в особо крупных размерах.

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