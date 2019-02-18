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18.02.19 16:41

"Это только начало", - Елисеев о согласованном ЕС "азовском пакете" санкций против РФ

Международные партнеры Украины во время Мюнхенской конференции по безопасности поддержали идею о том, что цена российской агрессии должно постоянно расти, завили в АП.

"Это только начало", - Елисеев о согласованном ЕС "азовском пакете" санкций против РФ

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Украина будет работать над расширением принятого Советом ЕС "азовского пакета" санкций против РФ. Об этом Елисеев сообщил на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Для нас принципиально важно, что известный керченский акт российской агрессии еще больше консолидировал международную поддержку, поэтому говорили и обсуждали так называемый "азовский пакет" санкций и, как следствие, наши партнеры и США, и ЕС были едины, что такой пакет санкций должен быть принят", - заявил он.

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По его словам, международные партнеры Украины во время Мюнхенской конференции по безопасности поддержали идею о том, что цена российской агрессии должна постоянно расти. "Как раз наше участие в конференции (в Мюнхенской конференции по безопасности. - Ред.) совпало с тем, что ЕС готовился к заседанию Совета министров ЕС, которое сегодня состоялось, и я хотел бы сказать, что принципиально важно, что наконец ЕС после определенной паузы принял важное решение о новом пакете санкций - так называемом "азовском", - отметил Елисеев.

"Это только начало. Мы на этом не будем останавливаться и, я думаю, что мы будем работать дальше с тем, чтобы "азовский пакет" наполнялся содержанием и расширялся, и усиливался", - подчеркнул он.

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Ранее в понедельник глава МИД Дании Андерс Самуэльсен заявил, что ЕС достиг политических договоренностей ввести так называемые "азовские" санкции в отношении России за атаку в районе Керченского пролива на украинские корабли с последующим их захватом и пленением моряков, технический процесс утверждения решения займет несколько дней.

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