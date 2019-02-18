Владельцы автомобилей на еврономерах уже уплатили в бюджет 11,3 млрд грн, - Порошенко

"Знаете, сколько по состоянию на 16:33 в госказну поступило денег (за счет оформления автомобилей с иностранной регистрацией – )? Напоминаю – запланировано 1 млрд грн. По факту - 11,38 млрд грн", – сказал президент Украины Петр Порошенко, выступая перед творческой интеллигенцией в Ивано-Франковской области в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эти средства перечисляются в Пенсионный фонд, напомнил П.Порошенко.

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Как сообщалось, Верховная Рада в 2018 году приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. При этом владельцам авто на еврономерах установлена льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) при оформлении в течение 90 календарных дней.

Соответствующие нормы вступили в силу 25 ноября 2018 года, таким образом, действие льготных условий для растаможивания продлится до 22 февраля 2019-го, после чего собственники таких автомобилей будут платить за оформление полную ставку акциза.

С мая этого года вступают в силу жесткие финансовые санкции, которые предусматривают, в том числе, и конфискацию транспортного средства.

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