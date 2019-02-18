Россия удачно лоббировала свои государственные интересы в Азовском море, используя украинскую коррупцию и рыбную мафию во власти, - экс-представитель президента в Крыму Бабин

Об этом в блоге на Liga.Net написал доктор юридических наук, профессор, экс-представитель президента в оккупированном Крыму Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.

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"РФ, используя нашу собственную рыбную коррупцию и рыбную мафию во власти и около власти, удачно лоббировала свои государственные интересы на Азове, которые можно было свести к следующему: юридическая и организационная подготовка аннексии Крыма (отсутствие закрепленных границ и международных гарантий статуса вод Азова), невозможность эффективного контроля Украины за Керченским проливом, отсутствие военной инфраструктуры в регионе, непроведение на Азове военных, пограничных учений с третьими странами и тому подобное. Захват россиянами Крыма и прибрежного Новоазовского района Донецкой области в 2014 г., как не странно, ничего не изменило для украинских и российских чиновников от рыболовства. Ежегодно собирается украино-российская комиссия, подписываются протоколы, которые предоставляют россиянам право не только на ловлю, но и на "научные исследования" и на сопровождение кораблями ФСБ РФ собственных рыбаков в любой точке Азова", - отметил Бабин.

"Никого не смущал даже тот факт, что российские чиновники, включенные в комиссию, среди прочего непосредственно и лично руководили захваченным в Крыму имуществом и осуществляли противоправное регулирование ловли с полуострова. Более того, по молчаливому (как минимум) согласию квоты на вылов, которые получали россияне в рамках работы совместной комиссии, передавались ими в незаконные хозяйственные структуры оккупированного Крыма. Все ведомства, привлеченные к работе комиссии (СБУ, МИД, Минюст и другие), это явно полностью удовлетворяло. Определенные проблемы для рыбной мафии возникли лишь после задержания весной 2018 г. украинскими пограничниками украинского же рыболовного судна "Норд" под флагом оккупантом, ведь все скелеты вместе посыпались из шкафа. Ведь "внезапно выяснилось", что вылов с "Норда" нарушителями режима оккупированных территорий осуществлялся... в пределах полученных квот и разрешений, сформированных в результате совместных решений двусторонней "рыбной комиссии", - констатировал Бабин.

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"В дальнейшем ситуация стала интереснее, ведь подписание очередного протокола украино-российской "рыбной" комиссии, которое должно состояться в отеле под Киевом, с братским фуршетом украинских и российских чиновников, осенью 2018-го было сорвано – исключительно через публичные вопросы, поставленные рядом нардепов и руководством Представительства Президента в Крыму. Российская делегация быстренько выехала из Украины потому что лишь отсутствие политической воли не обеспечила их привлечение к уголовной ответственности за организацию незаконных органов управления в сфере рыболовства в Крыму. До внепланового выезда россиян проект протокола был подготовлен, но не подписан. Начался 2019 год и стало очевидным то, что комиссию при текущих условиях собрать трудно, а рыбаки Азова безусловно выйдут на лов и при отсутствии очередного протокола комиссии. А после этого сразу окажется, что эта бумажка никому, кроме россиян и их агентов влияния, на самом деле и не нужен. Поэтому в январе-феврале этого года события гальванизирвались. Капитану "Норда", по очевидной договоренности высоких уполномоченных лиц с обеих сторон, "подарили телепорт" в родную Керчь (при его отсутствии в украинских судах дело до юридического финала конечно не дойдет). Сам "Норд", пока стоит в Бердянске, почему-то "никак не могут продать с аукциона (но думаю что это судно также вскоре "внезапно" появится в Крыму или в РФ)", - считает Бабин.

"После такого "полного исчерпания" инцидента россияне явно "милостиво согласились" подписать протокол заседания комиссии на 2019 год, который, что оказалось на днях, уже был подписан украинской стороной и через украинский МИД был передан в РФ (вот для таких коммерчески-рыбных вещей на самом деле и нужны дипотношения с агрессором). Что имеем в сухом остатке после очередной катастрофической сдачи национальных интересов на Азове? Получим продление на неопределенный период действия соглашений 1993 и 2003 годов, в том числе и гарантированное успешное подписание "рыбного" протокола на 2020 год (очередное заседание комиссии по Азову осенью должно состояться в РФ и там россияне и их отечественные протеже точно как-нибудь договорятся о квотах). Будет и продолжение "совместного режима работы" по "организации рыболовства" пограничников двух государств на акватории Азова, и соответствующее развитие промышленного лова рыбы в оккупированном Крыму. Имеем и нами же подготовленные юридические доказательства "отсутствия" межгосударственного конфликта между Украиной и РФ в акватории Азова в виде протоколов заседания "рыбной" комиссии, которые россияне конечно будут демонстрировать во всех возможных ситуациях. И будут спрашивать представителей третьих стран и международных организаций – видят ли они в этих текстах упоминание об оккупированном Крыме и Новоазовске, и внимательно ли они смотрят на должности лиц в конце документа, у их подписей. Из вышеприведенного можно сделать четкий вывод, кто есть на самом деле, как говорили раньше, "социально близким" к нашим чиновникам – их российские коллеги, украинские рыбаки. И констатировать, что игнорирование гражданским обществом отраслевой продажи национальных интересов врагу рано или поздно приведет к глобальным проблемам, ибо неизвестно какой протокол о сдаче чего подпишут с россиянами наши альтернативно одаренные чиновники завтра", резюмировал Бабин.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, народный депутат Украины Рефат Чубаров прервал работу Украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая со осенью 2018 года проходила под Киевом, и вызвал милицию для выдворения из Украины правонарушителей - членов российской делегации.