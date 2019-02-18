Нацсовет по телевидению и радиовещанию анализирует интервью Азарова телеканалу "112"

Если в интервью обнаружат нарушения законодательства, может быть назначена внеплановая проверка канала. Об этом "Детектор медиа" сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Материал записан, сейчас анализируется соответствующим управлением. Как только получим результаты анализа этого интервью – примем соответствующее решение. Конечно, если аппарат будет видеть признаки нарушения законодательства, буду предлагать назначении проверки с голоса – на ближайшем заседании", – сказал он.

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16 февраля в эфире канала "112 Украина" вышла программа "Большое интервью", гостем которой был бывший премьер-министр Николай Азаров.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на своей твиттер-странице выразил возмущение этим фактом. "Реваншисты наглеют. 112 канал, как ни в чем ни бывало, транслирует интервью с беглым Азаровым, который не рассказывает, как они пригласили российские войска для оккупации Украины, а учит нас жить, развалившись в кресле. Было же Постановление ВР по 112-му. Выполнить его может только Нацсовет по вопросам ТВ", – написал он.

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Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения ввести санкции в отношении телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил в Совет национальной безопасности и обороны Украины. СНБО может рассмотреть их и вынести свое решение о санкциях, которое далее вводится в действие указом Президента Украины. Однако СНБО до сих пор не ввел санкций в отношении этих каналов.