Грицак назвал заказчиков атаки на храмы УПЦ МП: бывший главред интернет-издания Тимченко и террорист Сармат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Так, одним из заказчиков этого преступления является "бывший главный редактор одного из запорожских интернет-изданий Артем Тимченко. В 2014 году Тимченко выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где скрывается от правоохранительных органов и, по данным СБУ, тесно сотрудничает с МГБ так называемой "ДНР".

Как сообщил Грицак, вторым заказчиком является "бывший житель Запорожья, член незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" по прозвищу Сармат - его зовут Андрей Кузьменко". По словам главы СБУ, оба находятся в общегосударственном розыске по подозрению в совершении уголовных преступлений".

Как сказал Грицак, установлена и задокументирована причастность указанных лиц к организации еще двух попыток поджога культовых сооружений бывшей УПЦ МП, которые имели место в Запорожье 6 и 11 февраля.

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При этом на брифинге были продемонстрированы фото людей, которых Грицак назвал заказчиками.

По его словам, участники поджогов должны были сделать "соответствующие надписи" после совершения преступления, в частности свастику.