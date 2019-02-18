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18.02.19 17:15

Порошенко с трибуны Генассамблеи ООН напомнит миру, что Украина борется не только за себя, - Елисеев

20 февраля Петр Порошенко прибудет в Нью-Йорк с однодневным визитом. Он выступит на заседании Генассамблеи ООН и встретится с Генсеком ООН и главой Генассамблеи ООН.

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Об этом на брифинге рассказал заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Президент использует эту трибуну (ООН. – Ред.) для того, чтобы еще раз напомнить о событиях пятилетней давности, напомнить о том, что сегодня Украина борется не только за свою независимость, территориальную целостность, а за безопасность и процветание всей Европы", – отметил Елисеев.

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Он также сказал, что это выступление должно в определенной степени побудить международных партнеров к консолидации позиции мира по поддержке Украины.

По его словам, визит Порошенко в Нью-Йорк будет однодневным и, кроме выступления, вместит двусторонние встречи Главы государства с Генсеком ООН и с главой Генассамблеи ООН.

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Заместитель главы АП добавил, что 20 февраля на Генассамблее ООН состоятся первые в истории пленарные дебаты по новому пункту повестки дня о ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

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