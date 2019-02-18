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18.02.19 17:18

За неделю патрульные в Киеве эвакуировали 31 автомобиль за нарушение правил. ФОТОрепортаж

За неделю правоохранители в Киеве эвакуировали 31 автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения Киева в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Такое количество машин было эвакуировано за неделю 11-17 февраля.

За неделю патрульные в Киеве эвакуировали 31 автомобиль за нарушение правил 01


Отмечается, что машины эвакуируются во время оформления протокола, если водитель пьян, а также в случае нарушений правил парковки, совершения ДТП, управление транспортом без водительского удостоверения или страхового полиса.

За неделю патрульные в Киеве эвакуировали 31 автомобиль за нарушение правил 02

Временно задержанные транспортные средства доставляются на специальную площадку по адресу г. Киев, вул. Гната Хоткевича, 20Б.

За неделю патрульные в Киеве эвакуировали 31 автомобиль за нарушение правил 03

За неделю патрульные в Киеве эвакуировали 31 автомобиль за нарушение правил 04

За неделю патрульные в Киеве эвакуировали 31 автомобиль за нарушение правил 05

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