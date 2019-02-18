Российская исполнительница-пенсионерка Лолита не может оформить 6 тыс. рублей российской пенсии из-за "начала артистической карьеры в Украине"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сама артиска заявила в эфире одной из российских радиостанций.

55-летней Лолите Милявской положена пенсия по старости, но она не спешит ее оформлять. В российском Пенсионном фонде певице сказали, что государство не может платить ей больше шести тысяч рублей, потому что часть ее карьеры прошла в Украине. Певице не хватает трех месяцев стажа. Минимальная пенсия в РФ составляет 8846 рублей, Милявская не получит даже ее. Лолита возмутилась по этому поводу в эфире "Эха Культуры".

Читайте на Цензор.НЕТ - Певице Лолите запрещен въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба

"С ноября мне не могут подсчитать размер пенсии, — поделилась Лолита. — Она не будет больше шести тысяч рублей. Дело в том, что я не могу доказать все 35 лет трудового стажа, потому что часть этого времени работала на Украине, а там, понятно, мой стаж никто подтверждать не станет", - заявила она.

Певица поставила себя на место бабушек, у которых нет сбережений.

"А если бы я была бабушкой, которая живет на эту пенсию, откладывая на хлеб и валидол?!" – возмутилась она.

Без пяти минут пенсионерка Лолита заявила, что продолжит выступать. Она рассказала, что иногда чувствует недомогание и спасается народной медициной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский юморист Слепаков попал в базу данных сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Симферополя