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18.02.19 17:38

Спецслужбы РФ готовят атаки на два десятка храмов бывшей УПЦ МП, - Грицак

По словам главы СБУ Василия Грицака, спецслужбы Российской Федерации готовят нападения на 20 храмов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на территории Украины.

Спецслужбы РФ готовят атаки на два десятка храмов бывшей УПЦ МП, - Грицак

Об этом Грицак заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Акции готовятся по всей Украине. Мы получили план, согласованный с российскими кураторами в Ростовской области. Этот план действителен, там перечислено большое количество – 20, фактически – объектов, которые планируется атаковать в Украине", – рассказал он.

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Грицак рассказал, что для выполнения поджогов и нападений на храмы ищут местных жителей, которым обещают деньги.

Он обнародовал список с перечнем храмов, на которые надо совершить нападения, с расценками в российских рублях.

Спецслужбы РФ готовят атаки на два десятка храмов бывшей УПЦ МП, - Грицак 01

Как сообщал Цензор.НЕТ, перед этим Грицак заявил, что нападения на культовые сооружения УПЦ Московского патриархата были организованы из оккупированных территорий при координации ФСБ Ростовской области.

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Также он назвал имена заказчиков поджога храмов УПЦ МП в Украине, в частности, в Запорожье 16 февраля. Одним из заказчиков этого преступления является "бывший главный редактор одного из запорожских интернет-изданий Артем Тимченко. Другим – "бывший житель Запорожья, член незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" по прозвищу Сармат – его зовут Андрей Кузьменко", – сказал Грицак.

Напомним, в феврале полиция в Запорожье начала производства по двум случаям повреждения фасадов храмов УПЦ МП – в Шевченковском и Вознесеновском районе города, - когда на стенах церквей неизвестные сделали надписи в виде нацистской символики.

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